السعودية.. إصدار أكثر من مليوني تأشيرة عمرة وهذه الدول الأكثر قدوما

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه منذ بداية عام 1444هـ تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة وذلك عبر 176 دولة حول العالم.

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وكشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري أن هناك نحو 150 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في ظل المشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.



وذكر أن أكثر الدول قدوماً لأداء مناسك العمرة هي إندونيسيا والعراق وتركيا وباكستان وماليزيا والهند وأذربيجان، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.



فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أعداد قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين بلغوا أكثر من 30 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام خلال الربع الأول من العام الحالي 1444هـ وسط منظومة متطورة من الخدمات تسير بكل يسر وسهولة وطمأنينة.



وأدى القاصدون عباداتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها المملكة لهم.



كما أوضحت أن عدد الذين تشرفوا بالصلاة والزيارة للمسجد النبوي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 40 مليونا أدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.



وأكدت الرئاسة بذلها أقصى الجهود لتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتسخير أحدث آليات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحديثة المتطورة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

العربية.نت