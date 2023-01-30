الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

القبول الموحد تكشف موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات

السعودية : إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين “جواً” إلكترونيًا

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وزخات من الثلج اعتباراً من هذا الموعد

عروض حصرية من الأردنية للطيران إلى الشارقة

بمناسبة عيد ميلاد الملك .. عرض حصري من الاردنية للطيران إلى الشارقة

تنفيذ مشروع لرفع مناهل الشوارع في المفرق

الوطني لحقوق الإنسان ينظم دورة تدريبية لممثلي مؤسسات المجتمع المدني

بلدية برقش بالكورة تعلن عن فرص عمل مؤقتة

مديرية الأمن العام تُحذر من المنخفض الجوي المتوقّع

الإثنين، 30-01-2023 08:02 م

السعودية : إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين “جواً” إلكترونيًا

1202329225450176809248


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جواً” إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63d7c3ab4c59b708322f32f7

أمير قطر يعزي ملك السعودية

thumbs_b_c_193cb8cfb1748469d74bbbe41af5eaf8

السماح لحاملي بطاقة هيا بدخول قطر حتى عام 2024

image - 2023-01-30T134956.440

مكارثي يبحث مع بايدن كيفية تجنيب أمريكا التخلّف عن سداد ديونها

o4869cgq

56 قتيلا و 70 مصابا بانفجار مسجد في باكستان

Doc-P-421823-637892637055824662-1

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية

aa88c7e6-39c2-40b4-9e04-3e1868558e92

اجتماع فرنسي أسترالي في باريس لإعادة بناء الروابط بعد أزمة الغواصات

أخبار متعلقة
63d4c2a442360436bb752d48

السعودية تحذر من التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

63d509604236043530337c45

البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

63d21c9e42360428d310c124

الدفاع المدني السعودي يحذر من القاتل الصامت

63ce369f4c59b70c787c2e6c

التأمينات السعودية توضح إجراءات تسجيل أجور العاملين غير السعوديين

1202318193016143608937

السعودية : من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة يعرض نفسه لعقوبات

news-250321-saudi.yemen

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو