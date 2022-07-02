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السبت، 02-07-2022 02:55 م

السعودية: استرجاع المبلغ المدفوع للأشخاص الراغبين بإلغاء الحجز للحج

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الوكيل الاخباري-أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه في حال إلغاء الشخص الذي تم ترشيحه للحج من داخل السعودية، للحجز، فإن خدمة استرجاع المبلغ تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين.

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم سداد المترشح للحج لرسوم الباقة يتم إلغاء الفاتورة تلقائيا وترشيح متقدم آخر، مؤكدة أنه يمكن للمترشح إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه، ولا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين.

وشددت على أنه يمكن للمترشح المتقدم الرئيسي للحج إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة، وأنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى، وسيتم إصدار فاتورة محدثة، منوهة إلى أن من لم يُحالفهم الحظ في القرعة الإلكترونيّة، ستكون لديهم فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.

يذكر أنه يشترط على المترشح للحج من داخل السعودية استكمال التحصين بأحد لقاحات «كوفيد-19» المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية) لأداء الحج.

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عكاظ

 




 

 


 

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