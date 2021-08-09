السعودية .. استقبال طلبات العمرة ابتداءً من اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية استقبال المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من اليوم الإثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 آب/أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان سابق ، إن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.