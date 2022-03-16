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الأربعاء، 16-03-2022 12:56 م

السعودية .. اعدام شخصين ارتكبا جريمتين مروعتين بحق أسرتيهما

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الوكيل الإخباري-قامت الداخلية السعودية بإعدام مواطنين سعوديين ارتكب كل منهما جريمة مروعة بحق عائلته في مكة المكرمة.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حميد بن سفران بن مقبل العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل ابنه الرضيع ريان، وذلك بضربه في أماكن متفرقة من جسده، والتسبب في وفاة زوجته، ريم بنت هلال العصيمي -سعودية الجنسية- وذلك بترويعها وهروبها مما أدى إلى دهسها من إحدى السيارات ووفاتها"، لافتة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي سعودي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني حميد بن سفران بن مقبل العصيمي اليوم الأربعاء بمنطقة مكة المكرمة".


وفي بيان آخر، أوضحت الداخلية قائلة: "أقدم بندر بن علي بن محمد الزهراني -سعودي الجنسية- على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين"، مشيرة إلى أنه "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي سعودي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني بندر بن علي بن محمد الزهراني اليوم الأربعاء بمنطقة مكة المكرمة".

روسيا اليوم

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