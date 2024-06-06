السعودية: الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة الذي تتوقف عليه مواقيت الحج وعيد الأضحى، وأن الوقوف على جبل عرفة سيكون السبت 15 يونيو/حزيران الجاري.

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وبذلك، يكون العاشر من ذي الحجة المصادف للأحد 16 يونيو/حزيران الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، باعتبارها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف بعرفة، المنسك الأعظم للحج.



وحتى اليوم، وصل أكثر من مليون و200 ألف حاج إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

يذكر أن ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.



وخلال عام 2022 بلغ عدد الحجاج، 899 ألفا و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

الجزيرة