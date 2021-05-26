الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعتصام أمام السفارة الأمريكية بعمان - صور

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يصل الأردن

ولي العهد يطمئن على الطفلتين ساره وفرح - فيديو

جلبة تحت القبة بعد مداخلة النائب أسامة العجارمة

ادارة الازمات : تطعيم ما يزيد عن ٧٨ الف مواطن اليوم

تكريم سائق تكسي أعاد 17 ألف درهم إماراتي

جمعية الفنادق لـ الوكيل : 50% نسبة إشغال فنادق البحر الميت في عطلة أمس

مشاجرة جماعية في عمان

الأربعاء، 26-05-2021 04:11 م

السعودية: الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد

133-001213-digitization-education-saudi-arabia-kingdom-2030_700x400


الوكيل الإخباري- كشف وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، عن التقويم الدراسي الجديد،(لعام 1443هجري، أي بين عامي 2021-2022 ميلادي).

وخلال مؤتمر صحفي، أشار حمد بن محمد آل الشيخ إلى أن "التقويم الدراسي الجديد يتضمن تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية"، مشيرا إلى أن "تلك العناصر هي المفاصل الحيوية للتطوير، ولمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030".

اضافة اعلان

ولفت إلى أن "مشروع تطوير النظام التعليمي يمثل المرحلة الأولى لعمل مستمر يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاما تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم".


كما أكد أن "الوزارة مستمرة في رحلة تطوير النظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم".


وأوضح وزير التعليم أن "التقويم الدراسي سيكون بنظام ثلاثة فصول بدلا من فصلين دراسيين، على أن يتكون كل فصل دراسي 13 أسبوعا".


وأعلن أن "التقويم الدراسي الجديد يتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة (Long weekend)، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر، مؤكدا أنه "سيتم من العام الدراسي المقبل، تطبيق خطط دراسية مطورة تتوافق مع متطلبات مرحلة تطوير المناهج، وإدخال مناهج جديدة، من خلال رفع كفاءة الأوزان النسبية، وأنه سيتم تضمين مواد جديدة، وتطوير المناهج وتقديم تدريس مواد أخرى؛ بناء على احتياج كل مرحلة وفصل دراسي".

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60adf8d14c59b704c27cf6f6

تأجيل سفر نواب كويتيين في مهمة خاصة إلى تركيا

1044141761_0_246_2935_1833_1000x541_80_0_0_7657779be49f31d55cd43a2b141bd3fd

روسيا تناقش قضية قره باغ مع وزير الدفاع الأرمني

565656سيcopy

تركيا: 180 طائرة مسيرة تركية تؤدي مهامها في 4 دول

60ae1a8d42360464614bcdb0

أوكرانيا تمنع شراء الكهرباء من روسيا حتى أكتوبر

19_2021-637544582657936474-793

أوروبا: رفع مساعداتنا الإنسانية لفلسطين إلى أكثر من 34 مليون يورو

fr-1-730x438

ماكرون يزور شرق أفريقيا لتطبيع العلاقات الثنائية