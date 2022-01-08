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السبت، 08-01-2022 11:33 ص

السعودية.. التحقيقات الأولية لحادث 'رالي دكار' لا تشير إلى شبهة جنائية

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الوكيل الإخباري-ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم أمس الجمعة أن التحقيقات الأولية في الحادث الذي تعرضت له إحدى سيارات رالي دكار لم تشر إلى وجود شبهة جنائية.

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وأضافت الوزارة في بيان أن المملكة السعودية تنسق مع السلطات الفرنسية المعنية لاطلاعها على الأدلة المتاحة.


كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال في وقت سابق‭‭ ‬‬يوم الجمعة إن الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار للسيارات بالسعودية الأسبوع الماضي ربما كان هجوما إرهابيا.


وأصاب الانفجار أحد المتنافسين بجروح بالغة عندما وقع أسفل سيارة دعم تتبع فريق سباق السيارات الفرنسي سوديكارز بعد قليل من مغادرة الفريق فندقا في مدينة جدة للتوجه إلى بداية مرحلة السباق، وفقا لروايات الفريق الفرنسي ومنظمي الرالي.

رويترز

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