الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق محل للألعاب الترفيهية في الزرقاء

ضبط اردني نشر فيديو على موقع (Tiktok) للتحريض على التحرش بالفتيات

دودين : الحكومة تريد الوصول إلى نسبة ايجابية تبلغ 5%

تنويه هام من وزارة التربية حول امتحانات المدارس

وزير الاعلام لـ الوكيل : لن نفرض حظر تجول شامل يوم العطلة الرسمية

الكشف عن خطة حكومية ستساعد بفتح قطاعات بأكملها في الاردن

الحكومة : قسائم لمواطنين لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الأربعاء، 31-03-2021 09:31 م

السعودية: الحكومة ملتزمة بمجانية الصحة والتعليم

السعودية-تعلن-موعد-العودة-للحياة-الطبيعية-وفتح-المساجد-لصلاة-الجماعة


الوكيل الإخباري - قال وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي إنه ليس صحيحا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي، مؤكدا التزام الدولة بمجانية الصحة والتعليم.

اضافة اعلان

وأشار إلى أن الهدف من برنامج التخصيص هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض عن جميع التطورات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.


ولفت إلى أن حكومة المملكة أطلقت وأعلنت خلال الـ90 يوما الماضية 11 مبادرة ومشروعا ذات أثر محلي وعالمي، وفي الأيام الـ4 الماضية فقط، شهدت المملكة إطلاق 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية، مبينا أن منتجات المملكة وصلت إلى 178 دولة حول العالم.


وفي ملف جائحة كورونا، قال القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.


وفي الملف السياسي أكد وزير الإعلام، أن إنهاء الأزمة في اليمن أولوية لدى المملكة العربية السعودية، موضحا أن حل أزمة اليمن أولوية للمملكة لينعم الشعب اليمني بالسلام والاستقرار، وأن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن لاقت ترحيبا دوليا واسعا، فيما دلت هجمات ميليشيا الحوثي دلالة على رفض جهود السلام ومنها المبادرة السعودية.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكونغرس

إخلاء مبنى ملحق بالكونغرس الأميركي بسبب طرد مشبوه

مصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية فساد المليار دولار في مصر

بايدن

بايدن يطلق خطة لإنعاش الاقتصاد واستثمار تريليوني دولار

غرق

غرق امرأتين وأطفال في انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي

60647864423604373b3f1d7c

السويد: قواعد الإغلاق أثبتت أنها ليست ناجحة

60646b26423604373b3f1d62

سفير إثيوبيا بالقاهرة: استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان

أخبار متعلقة
60647864423604373b3f1d7c

السويد: قواعد الإغلاق أثبتت أنها ليست ناجحة

605ca1d442360446a500e812

رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف نسبة التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي

6055ce7f779ba

إصابة عمران خان رئيس وزراء باكستان بفيروس كورونا

999-4-1200x675

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية أرزينجان التركية

6051afa442360421cb462583

بنغلاديش: مصرع 3 من مرضى كورونا بحريق في مستشفى

1-1391402

التوقيع على برنامج عمل بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية