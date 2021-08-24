الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

كويتي يقتل عمته أمام ابنتها بـ3 رصاصات

أمانة عمان تنذر عمال وطن وموظفين

ضبط 25 مركبة تسير عكس اتجاه السير

أسعار الذهب الثلاثاء 24/8/2021

وفيات الثلاثاء 24/8/2021

عالميا .. إصابات كورونا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون وفاة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

لجان نيابية تجتمع الثلاثاء لمناقشة عدة قضايا

ارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء

الثلاثاء، 24-08-2021 08:41 ص

السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية - فيديو

61242fde4c59b76a735a7893


الوكيل الإخباري - نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري.

اضافة اعلان


وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على "تويتر": "تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات".


كما تم تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
61244dd503fcd

مصدران دبلوماسيان: مجموعة السبع ستتخذ موقفا موحدا إزاء الاعتراف بطالبان أو معاقبتها

77C595F7-C410-426E-B4DC-E17CF24863F0.

لقاء عراقي سوري تركي مرتقب

1-1459063

إجلاء 16 ألفا من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة

_120201212_gettyimages-1234780943

الأزمة في لبنان: اتفاق على الإبقاء مؤقتا على دعم الوقود

_120221454_cc1689ab-1ce2-477b-841d-fd6e6684d599

بانشير: قصة الإقليم الذي هُزم فيه السوفييت وطالبان في أفغانستان

1-1459057

بوريس جونسون: طالبان سيُحكم عليها من أفعالها وليس أقوالها

أخبار متعلقة
612437a567261

5 قتلى في حريق بمنصة نفطية قبالة المكسيك

235801128_1603951959946424_3449301684627898291_n

اندلاع حريق ضخم داخل إحدى المكتبات الهامة بجامعة بغداد

611d38c54c59b70512781159

اليونان.. حريق أثينا بات يهدد المنازل

دبي

حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي - فيديو

1

الجزائر.. ارتفاع حرائق الغابات إلى 99

611111ee423604732306e1e4

تركيا تسيطر على حرائق غاباتها