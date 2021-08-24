السعودية.. السيطرة على حريق ضخم نشب في ناقلة مواد بترولية - فيديو

الوكيل الإخباري - نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على "تويتر": "تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات".
كما تم تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.
#يحدث_الان— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 23, 2021
مدني #العاصمة_المقدسة يباشر إخماد حريق
نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق
مكة - جدة السريع نتيجة حادث مروري. pic.twitter.com/dnCx8Xcryd
المصدر : روسيا اليوم
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