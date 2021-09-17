السعودية.. القبض على أشخاص نشروا فيديو لمحاولتهم اشعال النار برجل

الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة السعودية 4 أشخاص نشروا مقطعا مصورا وهم يقومون بسكب مادة خطيرة على رجل بهدف اشعال النار فيه.

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وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة الحدود الشمالية أن الجهات الأمنية في البلاد قبضت على 4 أشخاص متورطين في الحادثة.



ولفت المتحدث إلى أن فعلتهم " تنطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".



وذكر بيان الشرطة أنه جرى اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين في القضية، وإحالتهم للنيابة العامة.







شرطة منطقة الحدود الشمالية : القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه pic.twitter.com/36LDpejbfX — الأمن العام (@security_gov) September 16, 2021

المصدر: روسيا اليوم