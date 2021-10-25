الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

بدء الإغلاق العام في ست مناطق روسية بسبب انتشار فيروس كورونا

تعميم من الجيش لمواليد عام 2004

وفيات الاثنين 25-10-2021

المرئي والمسموع: التأخير في المعلومة يعطي المجال لانتشار الإشاعة

11 مليون نسمة عدد سكان المملكة

الأمانة تنذر موظفين بالفصل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

3 إصابات بتصادم 6 مركبات في ابونصير

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الإثنين، 25-10-2021 07:52 ص

السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي

السعودية 2


الوكيل الإخباري - ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير السعودية أمس الأحد القبض على شخصين لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك، ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

اضافة اعلان


وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش في السعودية بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين أحدهما مقيم والثاني مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك "صراف آلي" ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال".


وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غوتشي

غوتيريش: الصين ركيزة هامة للتعاون الدولي

السودان

تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم

سودان 2

السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء

1635106317716

الصحة العالمية تقدم إمدادات صحية للسودان

f

الأمم المتحدة : نسعى لخارطة طريق تتفق عليها الأطراف السودانية

6175a2ed423604467e4163d6

غواتيمالا تفرض حظرا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات

أخبار متعلقة
cc0b6757-1353-49ad-9734-7006760b07cd

بدء ازالة مظاهر التباعد في الحرم المكي - فيديو

616a57d742360426ab55a09b

تونس تبحث مع السعودية والإمارات مسألة دعم موارد الدولة

16

التحالف العربي يدمر زورقين ملغمين للحوثيين

616693774c59b745f66c0b23

مدينة سعودية تسجل أعلى حرارة في العالم

61630bff4c59b70fce1c904e

أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله في السعودية

السعودية

السعودية : اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة