السعودية : القبض على 3 مقيمين لترويجهم مادة مخدرة

الوكيل الإخباري- قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة الطائف السعودية على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

اضافة اعلان



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين السعوديين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



عكاظ









