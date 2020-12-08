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الثلاثاء، 08-12-2020 11:14 م

السعودية : القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

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الوكيل الاخباري - جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن السعودية لم تتوان عن الدفاع عنها، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية.

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وشدد المجلس على التزام الرياض بـ"دعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقا للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".

 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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