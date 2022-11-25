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الجمعة، 25-11-2022 10:33 ص

السعودية.. الكشف عن كمية الأمطار التي سقطت على جدة في 6 ساعات فقط

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الوكيل الاخباري- أعلن عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن كمية الامطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.

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وفي تغريدة بهذا الشأن، أوضح الخبير السعودي أن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون 6 ساعات فقط.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى ان مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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