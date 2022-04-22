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الجمعة، 22-04-2022 03:55 م

السعودية: الوضع الصحي للمعتمرين مطمئن ولا تفشيات وبائية بينهم

عمرة-مكة-الكعبة


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار في مكة المكرمة مطمئن.اضافة اعلان


وقال الجلاجل إنه لم تُسجل بينهم حتى الآن أي تفشيات وبائية أو أمراض، أو أحداث مهددة للصحة العامة، منوهاً إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على توفير أفضل رعاية صحية للمعتمرين والزوار والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وبيّن أن وزارة الصحة تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالحرم المكي، مشيراً إلى أن الخطة الوقائية التي أُعدت لموسم عمرة شهر رمضان للعام 1443هـ تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي.

وأوضح أن الوزارة جندت أكثر من 18 ألف من أمن القوى العاملة لخدمة المعتمرين والزوار، مشيراً إلى أنه تم خلال العشرين يوماً من الشهر المبارك خدمة أكثر من 7200 معتمر من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم، ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما أجريت 36 عملية جراحية طارئة، و291 غسيلا كلويا، و20 قسطرة.

وأعرب وزير الصحة عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها غير المحدود للوزارة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم العمرة، داعياً الله عز وجل أن يتقبل من المعتمرين والزوار طاعاتهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

العربية.نت

 




 

 


 

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