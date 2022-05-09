السعودية .. اندلاع حريق في مبنى الصحة بمحافظة القنفذة -فيديو

الوكيل الإخباري-عملت فرق الدفاع المدني في محافظة القنفذة السعودية على اطفاء حريق اندلع اليوم الاثنين في الدور العلوي لمبنى الصحة العامة التابع للشؤون الصحية في المحافظة، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.





ووفقا لما علمته «عكاظ»، فإن مبنى الصحة العامة في القنفذة مستأجر منذ 20 عاما ويتكون من أربعة أدوار، منها الدور الأرضي الذي تم اتخاذه مقرا لمركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي لحالات ذوي الإعاقة وكبار السن، فيما كشفت مصادر «عكاظ» أن السبب الرئيسي للحريق، تراكم وتكدس نفايات وبراميل و«ستيكرات».



ورصدت «عكاظ» إفادات شهود عيان أشاروا إلى أن المبنى بحاجة لاهتمام كبير في جوانب الأمن والسلامة سواء للموظفين والمرضى الذين يتلقون العلاج فيه، حتى لا يتعرضوا لكارثة، فيما نقل مرضى العلاج الطبيعي في المحافظة مناشدتهم لمسؤولي الصحة وحاجتهم لوجود مركز تأهيل طبي متكامل الأقسام، مزوّد بأجهزة علاجية حديثة.

اضافة اعلان

من جانبها، أوضحت «صحة القنفذة» أن الحريق وقع في سطح مبنى «الصحة العامة» في تمام الساعة 11:04 صباحا، وتم التعامل مع الحدث وإخلاء المبنى فوراً، وإبلاغ الدفاع المدني الذي استجاب سريعا، فيما لا توجد أضرار ناجمة عن الحريق.

عكاظ