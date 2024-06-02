السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

الوكيل الإخباري- بدأت السلطات السعودية اليوم الأحد، تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، ممن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمن السعودي، أنه سيفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي على كل من ليس لديه تصريح حج، وسيتم ترحيل المقيمين منهم إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وسيتم معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، مع مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول السعودية.



