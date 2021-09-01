السعودية.. بدء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية

الوكيل الإخباري - بدأ اليوم الأربعاء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية التي كانت قد أعلنت عنها الخطوط السعودية.

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وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت عبر حسابها على "تويتر"، في وقت سابق من الشهر الماضي: "نود أن نلفت عنايتكم بأنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا".



وأضافت الخطوط السعودية: تستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح الفئة العمرية الأقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على "السعودية" لاتخاذ اللازم".

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روسيا اليوم