الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

القبض على مطلوب طلب اتاوة من مهندس

هيئة الإعلام: لا رسوم على مستخدمي البث المباشر على المواقع التواصل الاجتماعي

الطفيلة: حوارية حول تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار

الحكومة: 192 ألف شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية

أحمد بطاينة .. مبروك المولودة الجديدة يارا

ولي العهد والأمير هاشم يزوران الطالبة مايا الجدعان

الآثار ومتحف الأردن يبحثان سبل التعاون بمجال الأرشفة

بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الأربعاء، 25-08-2021 02:23 م

السعودية تؤكد موقفها من طالبان

6125e3544c59b754077bc419


الوكيل الإخباري - أكدت السعودية خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنها "تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان"، عقب سيطرة حركة "طالبان" على السلطة.

اضافة اعلان


وخلال الجلسة، أعرب عبد العزيز الواصل، المندوب السعودي الدائم بجنيف، عن أمل السعودية في "استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وأن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني، ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم".


وشدد عبد العزيز الواصل على أن "السعودية تؤيد جهود إحلال السلام، بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان"، مؤكدا "وقوف السعودية إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6126338a4c59b75ece69d359

محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية القطري

1-1442419

القضاء اللبناني يصدر مذكرة بحث بحق حاكم المصرف المركزي

61261f7c42360471297cbe23

مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول عودة المصريين إلى السعودية

612622724c59b75ea05c6424

المقداد يؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا

Captureooooooooo

بمناسبة الذكرى ال 30 لإستقلال أوكرانيا .. شاهد لقطات من العروض العسكرية في كييف

مصر

مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للمسافرين إلى السعودية

أخبار متعلقة
61257cb05ca40

البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان ويبدي قلقه إزاء مصير النساء فيها

611a4c4442360444091a0d5c

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

q

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابول

w

طالبان تستولي على مزار شريف شمالي أفغانستان

6112b080423604220c210117

الأمم المتحدة : عنف طالبان ضد المدنيين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية

61022e7842360440cd45b0e2

أفغانستان .. مصرع 8 عسكريين في هجوم لطالبان