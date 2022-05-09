السعودية تبدأ باجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام

الوكيل الإخباري-بدأت المديرية العامة للسجون في السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم وفق توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي السعودي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

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وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

عكاظ

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