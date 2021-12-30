الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 08:56 ص

السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

السعودية 2


الوكيل الإخباري - دخل اليوم الخميس ، قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات في السعودية حيز التنفيذ.

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وشددت وزارة الداخلية السعودية، على ضرورة أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.


وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي ، مؤكدة أهمية مسارعة الجميع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.


وأعلنت السعودية، أمس، إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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