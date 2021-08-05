السعودية تبدأ في تطبيق قرار قصر العمل في المولات على مواطنيها

الوكيل الاخباري- بدأت السعودية في تطبيق قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، حيث دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

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وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أن هذا القرار يسري "على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن بها".



وأفيد بأن القرار يأتي "تماشيا مع قرارات التوطين وخطة زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي".



علاوة على ذلك، تقدم الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عدة برامج لتدريب السعوديين والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

المصدر: روسيا اليوم