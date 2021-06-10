الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

امتحانات ' التوجيهي ' موضوعية باستثناء اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات

شاهد بالفيديو .. الحشرات تهاجم الرئيس الأمريكي بايدن

السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي

القبض على مطلوب بحقه 3 طلبات بمبالغ مالية تقارب الـ 10 ملايين دينار

مفتي المملكة: السبت غرة شهر ذو القعـدة

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تدعو لإبقاء الحصة النسائية في البرلمان

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية

الجبور مساعدا لأمين عام التنمية

الخميس، 10-06-2021 08:49 م

السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي

bc009ba96d8d90ddc04f6b46b2af6f2d


الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه نفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

اضافة اعلان
 

وأضافت "واس" أنه بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذه سيتم إطلاق سراح النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام وعودتهم إلى أهاليهم.


وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن "الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه".

 

وأكد أن هذه "اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين، بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
608dd7e54c59b71193677028

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

حج

هل يقتصر الحج على المقيمين داخل السعودية هذا العام؟

ماكرون

محكمة فرنسا تحدد مدة سجن المعتدي على ماكرون

162022599368173700

غريفيث: لا حل في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية

ر

البحرين.. المئات ينظمون احتجاجا بعد وفاة سجين

مؤتمر

السعودية: انطلاق أعمال مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان

أخبار متعلقة
60b971094c59b7266876fc7b

السعودية تدخل موسوعة غينيس بأكبر عبارة على بطاقة تهنئة

60b8880142360419b446daa3

إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

f87811c9-77f2-4e5f-8aa6-6e8dcedac559_16x9_1200x676

السعودية بالمرتبة الاولى عالميا في الاستجابة لجائحة كورونا

520213175458139

غرامة مالية 300 الف ريال سعودي للقائمين على حفل مشاهير السعودية

الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-4

ولي العهد الكويتي يزور السعودية

5c5c4338421aa9017e11b5a2

الحوثيون يهاجمون من جديد قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية