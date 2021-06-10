السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه نفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

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وأضافت "واس" أنه بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذه سيتم إطلاق سراح النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام وعودتهم إلى أهاليهم.



وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن "الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه".

وأكد أن هذه "اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين، بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم".

روسيا اليوم