الأحد 09-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اعلان صادر عن مديرية الامن العام

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوبيل الفضي

الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة في مشعر مزدلفة

فلسطين : صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة 6:5 صباحا

كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة

أسعار الذهب في الاردن اليوم

السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج

إغلاقات مرورية وتحويلات واسعة اليوم في عمّان - مناطق

إعلام إسرائيلي: غانتس سيجري مشاورات بشأن موعد استقالته

الأحد، 09-06-2024 07:02 ص

السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج

م


الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

اضافة اعلان


من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).


وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية (140) حملة حج وهمية و(64) ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة (97,664) مركبة مخالفة وإعادة (171,587) مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة و(4,032) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و(6,105) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض (153,998).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6665282f4c59b7737b38b5a5

الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة في مشعر مزدلفة

666530c14c59b757fc3179de

حالة طوارىء قصوى في التشيك بعد تهديدات بهجوم إرهابي

WhatsApp Image 2024-06-08 at 8.46.39 PM

حزب الله يستخدم صواريخ "فلق 2" للمرة الأولى بالمواجهات الحدودية

666447394c59b75bda6dc101

مصر.. العثور على 5 جثث مجهولة الهوية في منطقة جبلية

666442d34236045d8e7a1a5c

زاخاروفا ترد على سؤال حول دعوات نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى إفريقيا أو الصين

666440804236044d0e3b83c8

حبس 13 شخصا بتهمة تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في ليبيا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-06 at 11.45.23 PM

السعودية: الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك

888899

هيئة كبار علماء السعودية : هذا موعد عيد الأضحى

www

بيان سعودي حول موعد وقفة عرفة واول ايام عيد الأضحى

main_image665bac50367fa

السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

Salman_bin_Abdull_aziz_December_9,_2013 (1)

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يخضع لفحوصات بعد ارتفاع درجة حرارته

999

السعودية: مائة ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح