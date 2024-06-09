السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج

الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

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من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية (140) حملة حج وهمية و(64) ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة (97,664) مركبة مخالفة وإعادة (171,587) مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة و(4,032) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و(6,105) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض (153,998).

