الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس




الأربعاء، 28-10-2020 01:46 م

السعودية تتجه الى إلغاء نظام الكفالة خلال العام المقبل 2021

السعودية-تعلن-موعد-العودة-للحياة-الطبيعية-وفتح-المساجد-لصلاة-الجماعة


الوكيل الاخباري - تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.

اضافة اعلان

واوضحت مصادر لصحيفة "مال" السعودية، أن وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة.


وذكرت أن التطبيق الفعلي سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.


وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1200px-Boumerdes_بومرداس_1

هزة أرضية بقوة 3.8 درجات تضرب ولاية بومرداس في الجزائر

5f97e48bf21803001222c217

أعمال شغب في إيطاليا اعتراضا على تشديد إجراءات الحجر الصحي - فيديو

fb3f028270a4a1e8653dd404709a1fac

روسيا : لا نراهن على مرشحي الانتخابات الأمريكية

im-250809

احتجاجات ونهب جماعي في فيلادلفيا بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة - فيديو

1029611810_0_326_3041_1972_1000x541_80_0_0_479b35770e5a827db2b207dc989b43b6

وزارة الثقافة العراقية تنفي اغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم

ك

ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة

أخبار متعلقة
Saudi-skyline_riyadh

مسؤول سعودي يحسم الجدل الدائر بشأن إعادة الحظر

كويت

الكويت .. مواصلة المساعي لإنهاء الخلاف الخليجي

102-120125-5g-network-in-china_700x400-517x370

السعودية تتصدر عالميا في سرعة تحميل تقنية الجيل الخامس

image (2)

السعودية.. تصاريح الزيارة والعمرة مجاناً

AP_05081802657-e1555866056322

السعودية .. إحباط عمليات إرهابية وشيكة التنفيذ بمواد متفجرة وزنها 49 طنا

thumbs_b_c_bc43a097d7c2ca8bc8a710e503ff5ab3

الجوازات السعودية تحدد 3 شروط لدخول العمال إلى المملكة