السعودية تحتفل بيوم التأسيس

الوكيل الإخباري- تحتفل السعودية اليوم الخميس 22 فبراير بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل ثلاثة قرون.



وبدأ الاحتفال بيوم التأسيس بعد أن صدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

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وتم اختيار يوم 22 فبراير لأن الإمام محمد بن سعود تولى الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139هـ، وتم تحديد 30 جمادى الثاني 1139هـ الموافق ليوم 22 فبراير 1727م ليكون تاريخا لتأسيس الدولة السعودية الأولى.



