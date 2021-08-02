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الإثنين، 02-08-2021 08:03 ص

السعودية تحذر سكان المنطقة الجنوبية من الأمطار والضباب

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أصدر "المركز الوطني للأرصاد الجوية" السعودي عبر نظام الإنذار المبكر تنبيها للمنطقة الجنوبية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

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وقال المركز إن "منطقة عسير تشهد استمرار أمطار وضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وستستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الاثنين.

 

وتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ورياحا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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