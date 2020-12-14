السعودية.. تحذيرات من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق

الوكيل الاخباري - توقع خبراء الطقس سقوط أمطار غزيرة، اليوم الإثنين، تصل إلى حد السيول في بعض مناطق المملكة السعودية، ورياح مثيرة للأتربة في مناطق أخرى.

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صرح المركز الوطني للأرصاد في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.



وأوضح أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، والحدود الشمالية والجوف وحائل تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.



وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية في منطقة تبوك.



وفي سياق متصل، قال الخبير في الطقس، عبد العزيز بن محمد الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 36 ساعة المقبلة "سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة الحدود الشمالية والجوف وشمال مكة قد تكون غزيرة".



وسيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح مثيرة للغبار متوقع خلال"36"ساعة القادمة -ان شاء الله - من يوم الأثنين 1442/4/29هـ حتى صباح الثلاثاء امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينةوالحدود الشمالية والجوف وشمال مكة قد تكون غزيرةوسيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح مثيرة للغبار pic.twitter.com/QTxxuT3wUJ December 13, 2020

وتوقع الحصيني في تغريدة بحسابه على "تويتر" أن تصل الأمطار حد السيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح مثيرة للغبار.

المصدر : سبوتنك



