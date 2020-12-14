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الإثنين، 14-12-2020 10:16 ص

السعودية.. تحذيرات من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق

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الوكيل الاخباري - توقع خبراء الطقس سقوط أمطار غزيرة، اليوم الإثنين، تصل إلى حد السيول في بعض مناطق المملكة السعودية، ورياح مثيرة للأتربة في مناطق أخرى.

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صرح المركز الوطني للأرصاد في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

 


وأوضح أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، والحدود الشمالية والجوف وحائل تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.


وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية في منطقة تبوك.


وفي سياق متصل، قال الخبير في الطقس، عبد العزيز بن محمد الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 36 ساعة المقبلة "سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة الحدود الشمالية والجوف وشمال مكة قد تكون غزيرة".

 



وتوقع الحصيني في تغريدة بحسابه على "تويتر" أن تصل الأمطار حد السيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح مثيرة للغبار.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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