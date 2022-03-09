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الأربعاء، 09-03-2022 09:36 ص

السعودية .. تحذيرات من عواصف ترابية تشهدها البلاد لمدة 4 أيام

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الوكيل الإخباري-دعت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، إلى توخي الحيطة والحذر، بسبب عواصف ترابية مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة السعودية ابتداء من اليوم.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان: "ندعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من عواصف ترابية مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة السعودية ابتداء من اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل".

وأهاب محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بالجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.


وأظهر المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، الشرقية، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، وحائل بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية.

 

روسيا اليوم

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