السعودية.. تحذير من أمطار يعقبها موجة برد وثلوج تستمر عدة أيام

الوكيل الاخباري - توقع الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، بدء موجة شتوية ممطرة، بداية من غد الخميس، مصاحبة لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة. .

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وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة".

وأضاف: "البداية من غد الخميس وتستمر عدة أيام".



1-حالة جوية تاسعة للعام1442هـ شتوية ممطرة من ديمية لرعدية - ان شاء الله - يمكن تصنيفها من خقفية لمتوسطة البداية من غداً الخميس1442/6/1هـ وتستمر عدة إيام

الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد وتذبذب في الحرارة ويعقبها موجة برد◀️ اللهم أغثنا1-حالة جوية تاسعة للعام1442هـ شتوية ممطرة من ديمية لرعدية - ان شاء الله - يمكن تصنيفها من خقفية لمتوسطة البداية من غداً الخميس1442/6/1هـ وتستمر عدة إيامالأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد وتذبذب في الحرارة ويعقبها موجة برد◀️ pic.twitter.com/MLUzMPg3Fd January 13, 2021

وأوضح أن "الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان إلى آخر خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد وتذبذب في الحرارة، تعقبها موجة برد".وتابع قائلا: "نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف والشمالية وشمال وغرب الرياض وشمال الشرقية.. وفرصة ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك".



وفي السياق، يتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، نشاطًا لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية من المملكة.

المصدر : سبوتنك







