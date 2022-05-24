السعودية.. تحذير من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية (Jif)

الوكيل الإخباري - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية (Jif) والتي تحمل أرقام الدفعة التي تبدأ من (1274425) وحتى رقم الدفعة (2140425)، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

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وأكدت الهيئة، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق السعودية من المنتجات بأرقام الدفعات المحذّر عنها، كما توصي المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات لأرقام الدفعات المحددة، والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.



وأشارت، إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" تسبب في أغلب الحالات أعراض (الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال).

يمكن التعرف على رقم الدفعة من خلال عبوة المنتج أسفل تاريخ الانتهاء كما توضح ذلك الصورة المرفقة.





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