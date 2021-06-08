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الثلاثاء، 08-06-2021 03:46 م

السعودية تحظر استيراد الدواجن الفرنسية

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الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قرارا بحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض مؤقتا من مناطق Landes وPyrenees-Atlantiques وGers الفرنسية بسبب انتشار إنفلونزا الطيور.

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وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض انفلونزا الطيور في تلك المناطق.

واستثنت الهيئة من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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