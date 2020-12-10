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الخميس، 10-12-2020 01:35 م

السعودية تحقق 5 إنجازات في مجال حقوق الإنسان خلال 2020

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الوكيل الاخباري - أفادت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بأن المملكة شهدت عدة تطورات في مجال حقوق الإنسان خلال العام الجاري 2020.

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وعرضت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أبرز تلك التطورات وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.


وقالت الهيئة إن من أبرز تلك التطورات هو: تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبرا الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.

 


وكذلك تصنف السعودية الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة بتقرير البنك الدولي "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون"، نتيجة للإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج السعودية 2030.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان أن من أبرز التطورات، هو تحمل الحكومة من خلال نظام (ساند)، 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة كورونا.

 


ويأتي أيضا من بين من أبرز أعمال هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال العام 2020، إعادة تشكيل لجان مجلس الهيئة وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء وكالة للتقارير والمعاهدات، وإدارة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإدارة للبيانات.


كما دشنت الهيئة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضعت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومساندة الضحايا، وأعدت فريقا وطنيا مركزيا و13 وحدة فرعية لتطبيقها.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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