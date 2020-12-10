السعودية تحقق 5 إنجازات في مجال حقوق الإنسان خلال 2020

الوكيل الاخباري - أفادت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بأن المملكة شهدت عدة تطورات في مجال حقوق الإنسان خلال العام الجاري 2020.
وعرضت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أبرز تلك التطورات وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة إن من أبرز تلك التطورات هو: تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبرا الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.
من أبرز التطورات ذات الصلة بـ #حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020 تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبراً الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.#اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/7SOjJe2jA9— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) December 10, 2020
من أبرز التطورات ذات الصلة بـ #حقوق_الإنسان في #السعودية خلال العام 2020 تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبراً الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.#اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/7SOjJe2jA9— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) December 10, 2020
ويأتي أيضا من بين من أبرز أعمال هيئة حقوق الإنسان السعودية خلال العام 2020، إعادة تشكيل لجان مجلس الهيئة وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء وكالة للتقارير والمعاهدات، وإدارة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإدارة للبيانات.
كما دشنت الهيئة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضعت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومساندة الضحايا، وأعدت فريقا وطنيا مركزيا و13 وحدة فرعية لتطبيقها.
المصدر : سبوتنك