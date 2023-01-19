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الخميس، 19-01-2023 10:11 ص

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

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الوكيل الاخباري- رعى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حفل تخريج 211 مجندة، أتممن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون.

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وتلقت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضا عسكريا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.


وهنأ مدير عام السجون اللواء ماجد بندر الدويش، الخريجات، مؤكدا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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