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الأربعاء، 06-04-2022 11:10 ص

السعودية تخصص 100 باب لإستقبال المعتمرين والمصلين في الحرم المكي وتحدد المداخل والمخارج -تفاصيل

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الوكيل الإخباري-خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أكثر من 100 باب  لاستقبال المعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك لتسهيل انسيابية تدفق المعتمرين وتفاديا للازدحام داخل المسجد الحرام .

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وبالتفصيل حددت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مداخل ومخارج المصلين والمعتمرين على النحو التالي :

 

 

 

 




 

 


 

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