السعودية تخصص 100 باب لإستقبال المعتمرين وتحدد المداخل والمخارج -تفاصيل

الوكيل الإخباري-خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أكثر من 100 باب لاستقبال المعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك لتسهيل انسيابية تدفق المعتمرين وتفاديا للازدحام داخل المسجد الحرام .

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وبالتفصيل حددت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مداخل ومخارج المصلين والمعتمرين على النحو التالي :