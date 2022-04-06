السعودية تخصص 100 باب لإستقبال المعتمرين وتحدد المداخل والمخارج -تفاصيل

الوكيل الإخباري-خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أكثر من 100 باب لاستقبال المعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك لتسهيل انسيابية تدفق المعتمرين وتفاديا للازدحام داخل المسجد الحرام .
وبالتفصيل حددت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مداخل ومخارج المصلين والمعتمرين على النحو التالي :
انسيابيّةٌ أكبر، وحركةٌ أسرع 🕌— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 5, 2022
تستقبل @ReasahAlharmain ضيوف الرحمن عبر أكثر من 100 باب في الحرم المكيّ، خلال شهر #رمضان المبارك.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #معتمرون_آمنون pic.twitter.com/HxM5W9VMPI