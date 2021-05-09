الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 02:03 م

السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء

عيددد


الوكيل الإخباري - دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

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وجاء في نص إعلان المحكمة ما يلي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


فإنَّ المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م.


وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.


وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.


والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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