الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

عويس يبيّن المطلوب لإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن

الإثنين، 09-05-2022 04:50 م

السعودية تدعو مواطنيها لتجنب السفر الى سريلانكا

1487854


الوكيل الإخباري-دعت السفارة السعودية في سريلانكا، المواطنين السعوديين  الراغبين بالسفر إليها، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما شددت على المقيمين والموجودين فيها إلى اتخاذ الحيطة والحذر.


وأفادت السفارة بأن تحذيراتها جاءت نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو، داعية المواطنين السعوديين المقيمين والموجودين في أرجاء سريلانكا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية في البلاد.


كما دعت السفارة إلى الاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة على الرقم 0094722229966، أو هاتف السفارة 0094112682087.

اضافة اعلان

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_b396076bf30a48679d250c5e7e1c3142

السعودية تبدأ باجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام

C8D6C8B9-FEBF-48D9-919B-481D3E32CFE1

السعودية .. اندلاع حريق في مبنى الصحة بمحافظة القنفذة -فيديو

8

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

thumbs_b_c_1c48db72bb8ea2226d5b6de91c9a2cd7

استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد أسابيع من الاحتجاجات

image

سريلانكا.. حظر تجول مفتوح في العاصمة إثر اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين

16451673892007667978

تركيا تعلن تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا

أخبار متعلقة
EYjFutxXQAgD_wv-1024x608

السعودية: أمطار واجواء غير مستقرة في المدينة المنورة

main_image6267ef51b1e0d

أردوغان يزور السعودية الخميس

48456C74-84E0-489F-B4E2-98936B50834B

العراق يحتضن مباحثات أمنية بين السعودية وإيران

مكة5

السعودية تغرّم 10 شركات عمرة

_115167995_umrah1

هل ثواب الصلاة في مساجد مكة تعادل الصلاة في المسجد الحرام ؟.. الحج والعمرة السعودية تجيب

ج

السعودية .. يجمع أسرة كاملة بغرفة واحدة ويحرقها في نهار رمضان