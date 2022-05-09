السعودية تدعو مواطنيها لتجنب السفر الى سريلانكا

الوكيل الإخباري-دعت السفارة السعودية في سريلانكا، المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إليها، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما شددت على المقيمين والموجودين فيها إلى اتخاذ الحيطة والحذر.





وأفادت السفارة بأن تحذيراتها جاءت نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو، داعية المواطنين السعوديين المقيمين والموجودين في أرجاء سريلانكا إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية في البلاد.





كما دعت السفارة إلى الاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة على الرقم 0094722229966، أو هاتف السفارة 0094112682087.

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عكاظ

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