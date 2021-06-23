السعودية : تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون السعودي أن التحالف العربي بقيادة السعودية، دمر أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب المنطقة الجنوبية في السعودية.

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وأعلن التحالف العربي في اليمن تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية في ثالث هجوم خلال 24 ساعة.



وقال التحالف إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأضاف أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية"، من دون تحديد موقع الهجوم الأخير.



وهذا الهجوم الثالث من نوعه، الذي يعترضه التحالف في أقل من 24 ساعة، ففي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه ‎جازان (جنوب غربي السعودية)، فيما دمر أخرى أطلقت تجاه منطقة خميس مشيط، مساء الثلاثاء.

المصدر : روسيا اليوم





