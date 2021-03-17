السعودية تدين اقتحام القصر الرئاسي في عدن

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية السعودية، بـ"أشد العبارات"، اقتحام المتظاهرين القصر الرئاسي بعدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

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وأشارت الخارجية إلى أن السعودية تؤكد دعم الحكومة اليمنية، التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020، برئاسة معين عبد الملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة".



وحثت السعودية طرفي اتفاق الرياض على الاستجابة العاجلة والاجتماع في العاصمة السعودية، لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق.



وشددت على أن "تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".



المصدر : روسيا اليوم

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