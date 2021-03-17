الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العودات يؤكد على العمل الجاد لخدمة حاضر الأردن ومستقبله

أموال الأيتام تعلق الدوام بمبنى الادارة العامة غدا

مدير مستشفى السلط لـ الوكيل : لم يحدث أمس انقطاع للاكسجين

اربد: مستشفى الاميرة بسمة ضاعف احتياطيات الاوكسجين منذ بدء الجائحة

إغلاق فرع مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم في الطفيلة

أول ردة فعل لفتى الزرقاء بعد إصدار حكم الإعدام - فيديو

نقابة المطاعم لـ الوكيل : خدمة الدليفري ستتوقف خلال الحظر الشامل

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

برنامج الوكيل يستجيب فورا لاتصال مواطن طلب المساعدة في اجراء فحص كورونا

التربية : الاختبار الوطني لتحسين مستوى طلبة الرابع

الأربعاء، 17-03-2021 09:32 ص

اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف

السعودية تدين اقتحام القصر الرئاسي في عدن

السعودية
علم المملكة العربية السعودية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية السعودية، بـ"أشد العبارات"، اقتحام المتظاهرين القصر الرئاسي بعدن "المعاشيق"، وهو مقر إقامة الحكومة اليمنية.

اضافة اعلان
 

وأشارت الخارجية إلى أن السعودية تؤكد دعم الحكومة اليمنية، التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020، برئاسة معين عبد الملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة".


وحثت السعودية طرفي اتفاق الرياض على الاستجابة العاجلة والاجتماع في العاصمة السعودية، لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق.


وشددت على أن "تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".


المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_232179892

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غربي تشيلي

حريق

حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد

1-1364577

ترامب يوجه رسالة لانصاره بشأن تلقي لقاح فيروس كورونا

6051afa442360421cb462583

بنغلاديش: مصرع 3 من مرضى كورونا بحريق في مستشفى

333676-1208490618

أميركا: مقتل 8 أشخاص بإطلاق نار في ولاية جورجيا

بايدن

موعد أول مؤتمر صحفي لبايدن

أخبار متعلقة
السعودية

السعودية : تسهيل إجراءات توظيف الأجانب

c1_3581845

توجيه عاجل في السعودية بعد فاجعة الرياض - صورة

042-330x186

تنديد اوروبي بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية والسعودية

1020276923_0_13_1200_662_1000x541_80_0_0_77f7da26839b0cbbce8418aa5810c932

مناورات بحرية بين فرنسا والسعودية

ddddd

السعودية: نحرص على أمن واستقرار السودان

ترا

ترامب يعود إلى نيويورك