الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 04:40 م

إلى 17 أيار

السعودية ترجئ رفع قيود السفر

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المملكة العربية السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت السعودية، الجمعة، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً يوم 17 أيار/مايو 2021.

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السعودية أعلنت سابقا عن رفع القيود على مغادرة المواطنين البلاد، والسماح بفتح المنافذ، في نهاية آذار/مارس المقبل، في ظل قيود فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.


وعزت وزارة الداخلية السعودية التعديل إلى تأخر الشركات المصنعة للقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.


وقالت وزارة الداخلية إنها عدلت موعد رفع القيود "نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في السعودية قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

 

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