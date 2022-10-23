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الأحد، 23-10-2022 04:06 م

السعودية..ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد مخالف

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 17114 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وترحيل أكثر من 9 آلاف منهم.

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وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 أكتوبر 2022 حتى 19 أكتوبر 2022، أسفرت عن النتائج الآتية :

 

- بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 17114 مخالفا، منهم 9346 مخالفا لنظام الإقامة، و4980 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2788 مخالفا لنظام العمل.

- بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 600 شخص، 28% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 73 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

- ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

- بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 52784 وافدا مخالفا، منهم 48788 رجلا، و3996 امرأة.

- إحالة 42602 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2411 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9132 مخالفا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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