السعودية تستضيف اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الأربعاء المقبل

الوكيل الاخباري - تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون".



ووفق بيان صادر عن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي (يونا)، اليوم الأحد، يعقد الاجتماع بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا ودول العالم الإسلامي لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

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