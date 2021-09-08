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الأربعاء، 08-09-2021 11:27 م

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

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الوكيل الإخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية، عن استكمال استعداداتها لاستقبال المعتمرين بعد رفع الطاقة الاستيعابيّة إلى 70 ألف معتمر يوميّاً.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، أنّ استيعاب الأعداد ستتمّ مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة المعتادة وتكثيف أعمال التعقيم، مشيراً إلى العديد من الخدمات الّتي هيأتها الرئاسة تزامناً مع المرحلة الحاليّة ومن ضمنها: تطوير آلات التصوير الحرارية وعمليات الفرز البصري، ودعم أعمال التعقيم بعدد 11 روبوتا تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم المبارك لتزيد على 300 ألف عبوة يوميًّ.

 

 

 

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