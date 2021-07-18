الأحد 18-07-2021
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الأحد، 18-07-2021 06:08 م

السعودية تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتسيير أمور الحجاج العام الحالي

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 الوكيل الاخباري - تدخل التكنولوجيا الحديثة مناسك حج هذا العام بقوة، إذ تعددت التطبيقات الذكية والروبوتات التي تقدم الخدمات المتعددة والمتنوعة لحجاج بيت الله الحرام.اضافة اعلان


وأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأحد، خدمة "روبوت الفتوى الآلي" بمساجد المشاعر المقدسة ومقر الحملات ضمن توظيف خدماتها التقنية في موسم الحج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يحقق "الروبوت الآلي" التواصل المرئي بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، وتقديم التوعية والإرشاد التي يحتاجها الحجاج من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.

 




 

 


 

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