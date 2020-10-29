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الخميس، 29-10-2020 07:56 م

السعودية تستقبل المعتمرين من الخارج الأحد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن البدء في استقبال المعتمرين من خارج البلاد، بدءا من يوم الأحد المقبل.
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وقال متحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، إن المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة، هي التي يتطلع لها العالم الإسلامي، لأنه سيتم خلالها السماح بقدوم المعتمرين من الخارج.

وأضاف المتحدث في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أن المرحلة الثالثة ستنطلق يوم الأحد، وستشمل 20 ألف معتمر يوميا، و60 ألف مصل، و15 ألف زائر للمسجد النبوي في المدينة المنورة، من داخل المملكة وخارجها.

 




 

 


 

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