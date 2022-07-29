السعودية تستقبل غداً أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج

الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية، هاني علي العميري، أنه سوف يصل، غداً السبت غرة محرم، أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة لهذا العام.

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وقال "العميري": ستبدأ صباح غد أول أفواج المعتمرين من باكستان وتركيا وأوزباكستان وطاجاكستان في التوافد لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة. وفقا لوسائل إعلام سعودية.



وأضاف: استعدّت أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمرة، منذ وقت مبكر، لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.



وأوضح: بدأ تفعيل شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين السعودية، كما بدأ تفعيل وكلاء الخارج من جميع دول العالم بالإضافة إلى بدء عمل الوكيل الافتراضي لجميع الدول لشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين وبدء العمل بنظام B2B مجموعات وكلاء الخارج ونظام B2C أفراد.



وأكد أن أكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية مؤهلة تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين؛ وهي مؤهلة بكوادر وطنية تتميز كل موسم بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.



وقال "العميري": هناك أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية بالإضافة إلى أن هناك 34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C وشراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل "بنك الخليج الدولي" أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.



وأضاف: هناك تطور كبير جدًا في التقنية الحديثة لشراء برنامج المعتمر وإصدار تأشيرة الدخول خلال دقائق.



وأوضح: هناك أكثر من 68 شركة نقل الزوار والمعتمرين معتمدة من قبل النقابة العامة للسيارات لتقديم خدمة نقل الزوار والمعتمرين بأحدث الموديلات كما أن هناك أكثر من 1900 مقدم خدمة السكن من الفنادق والشقق المصنفة من قبل وزارة السياحة والمعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة.



وتابع: مدة التأشيرة ثلاثة أشهر لأول مرة حيث يمكن للمعتمر التجول حول المملكة ومن المتوقع دخول أكثر من 10 مليون معتمر لعام 1444 هجرية.



وقال "العميري": هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة الحج والعمرة لاستقبال وفرز المعتمرين بالمطارات من خلال شركات مؤهلة، بالإضافة إلى أن هناك شركة معتمدة لمتابعة حالات المعتمرين داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والإرشاد والتوجيه والتنسيق مع مقدمي الخدمات من شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين. (البيان )



