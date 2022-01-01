السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 04:41 م

السعودية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 5 أشهر

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الوكيل الاخباري - ما زالت معدلات الإصابة اليومية بكورونا في السعودية في ارتفاع مستمر، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس، في رقم لم تسجله السعودية منذ نحو 5 أشهر.

كما شهدت غرف العناية المركزة ارتفاعا في الحالات الحرجة المصابة بالفيروس لتصل إلى 61 حالة.

وعلى مستوى التحصين ضد كورونا، وصل عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات إلى أكثر من 50 مليون و871 ألف جرعة.

وقالت الصحة السعودية في تغريدة على "تويتر": "تسجيل (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (262) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,115) حالة ولله الحمد".

وأضافت في تغريدة أخرى: "مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً. نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة".

 

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