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الجمعة، 26-11-2021 05:08 م

السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول - أسماء

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

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وقال المصدر إنه تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدد من الدول هي جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

 

يسري القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 2021م ، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.


وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.


وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

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